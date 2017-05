Canto do Galo de 19 a 26 de maio de 2017

Seo Chico

No Seo Chico Restaurante você e sua família encontram um ambiente aconchegante e um serviço de qualidade. O Mini Rodízio All Inclusive acompanhado de música ao vivo é uma ótima opção às sextas e sábados a noite. Aberto todos os dias no jantar e nos fins de semana também no almoço, com ótima localização e espaço kids. Informações e reservas: (34) 3214-9572.

Chef Mineirim

A pimenta biquinho possui betacaroteno, substância que é responsável pela cor vermelha das pimentas no geral. Este mesmo elemento é considerado um antioxidante e ainda consegue auxiliar o organismo numa melhor absorção de vitamina A e C. Desta forma, é um bom alimento para aumentar a imunidade do organismo. Além disto, biquinho ainda é rica em magnésio, ferro, cálcio, sódio e fósforo. Todos estes nutrientes são indispensáveis para o organismo humano, tanto na realização de atividades, como também na proteção da saúde dos consumidores. Vale ressaltar que este condimento contém as vitaminas B6, C e K1, por estas razões é uma excelente opção para controlar as taxas de açúcar do sangue e evitar ou tratar inflamações. O CHEF MINEIRIM produz geleias e antepastos com essa pimenta. Visite nosso site e conheça nossos produtos. www.chefmineirim.com.br

CDL Eventos

Venha realizar sua festa de casamento, aniversário, formatura, ou qualquer outro evento no Centro de Convenções da CDL. Datas disponíveis para 2017. Aproveite os descontos especiais e agende uma visita ou entre em contato pelos telefones 3239-3426 / 3239-3515 ou por e-mail:cdleventos@cdludi.org.br. Esperamos você!

Revista Cult

Acontece no dia 20 de Maio, na Casa Garcia, a feijoada de comemoração do 12 anos da Revista Cult. O evento terá início às 12 horas e contará com diversas bandas. Para garantir seu ingresso basta fazer sua reserva no Confirmaflex, e receberá o convite em sua casa, ou poderá retirá-lo na Revista.