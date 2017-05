Canto do Galo de 16 a 23 de maio de 2017

FEIJOADA APP

Em agosto, acontecerá a tradicional feijoada da APP, que reúne uma boa parte do mercado de comunicação da cidade. O planejamento já está em andamento, com a criação de novos formatos, programação musical e definição do lugar. Pode marcar em sua agenda: 5 de agosto é dia de uma das melhores feijoadas de Uberlândia.

EVENTO DEPOIS DO DIPLOMA É REALIZADO NA FACULDADE PITÁGORAS

No último dia 10 de maio, a equipe da APP Jovem promoveu mais uma edição do evento Depois do Diploma, dessa vez na Faculdade Pitágoras. Participaram da conversa a jornalista Carol Aleixo e o publicitário Ericson Sobrinho. Os dois falaram sobre os primeiros passos profissionais. O bate papo aconteceu dentro de um evento da própria faculdade, o Carreira em Pauta, voltado para divulgar os cursos de pós graduação.

NOVO APLICATIVO LÍDER FM PARA SMARTPHONES

A Rádio Líder FM de Uberlândia lançou na última semana seu novo aplicativo para celulares. Por meio dele, é possível ouvir a programação completa da emissora, participar de promoções, se atualizar com as últimas notícias e pedir músicas. Gratuito, o aplicativo “Rádio Líder FM – 93,1” pode ser baixado na loja online de cada aparelho. O recurso está disponível para sistemas IOS, Android e Windows Phone.