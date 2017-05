Canto do Galo de 12 a 18 de maio de 2017

Congresso Bienal IFBAE

O Uberlândia Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, captou o Congresso Bienal IFBAE (Instituto Franco Brasileiro de Administração de Empresas) para o ano de 2019. O IFBAE foi criado em 2001 é uma associação com o objetivo de consolidar as relações universitárias e econômicas entre a França e o Brasil. A cada dois anos, alternativamente na França e no Brasil, é realizado um congresso no qual estudantes, pesquisadores e executivos de empresas francesas e brasileiras podem se encontrar para debater um tema especial. O próximo congresso bienal acontecerá na França em maio de 2017, e logo após, em 2019, em Uberlândia.

Jornada Odontológica

A CDL Uberlândia recebeu nesta quarta-feira (10) a XII Jornada Odontológica do Centro Universitário do Triângulo (Unitri). Mais de 500 estudantes e profissionais da área participaram de palestras e workshops relacionados ao segmento. Com estrutura para grandes, médios e pequenos eventos, a CDL Uberlândia dispõe de auditório, foyer, camarim e salas de treinamento. São ambientes climatizados, com projetor, internet wifi e sistema de som, para que cada realização seja sempre um sucesso.

Concurso de Beleza

No próximo dia 20, acontece o Miss Teen Minas gerais e Mister Teen Brasil. O evento é apoiado pelo Uberlândia Convention & Visitors Bureau e Ares Comunicação, e será no CDL às 20 horas. Reserva de ingressos no telefone: 34 99887 8070.

Chef Mineirim

