Canto do Galo de 08 a 15 de junho de 2017

A nova diretoria da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia-APP, liderada pelo Consultor de Marca e Comunicação Daniel Camperoni Andreolli, será empossada no próximo dia 13 de junho. O evento vai acontecer na ESAMC Uberlândia, a partir das 19h30. Daniel vai substituir Carlos Magno Ribeiro d’Armada, que esteve à frente da instituição nos últimos dois anos. Durante a cerimônia, será apresentada a nova diretoria e também o planejamento para 2017.

O evento terá um formato diferente e contará com a palestra “Potencializando Negócios com a Transformação Digital”, que será proferida por Eduardo Rabboni, Chief Digital Officer (CDO) da Algar Telecom. Ela abre um ciclo de formação que a APP Uberlândia oferecerá ainda esse ano, com foco em como as empresas podem se preparar para os impactos do digital sobre o mundo dos negócios.

Damos as boas-vindas a mais um novo associado da APP, Vanderlei Martins dos Santos Júnior, estudante de Relações Públicas da ESAMC.

O projeto “Somos do Bem” foi desenvolvido pela TV Vitoriosa para realizar ações sociais em Uberlândia e região. O intuito é mobilizar a população para ajudar o próximo com diferentes campanhas no decorrer do ano.

A campanha, com duração de dois meses, tem como foco a arrecadação de roupas para instituições assistenciais e para fortalecer e alcançar mais doações, a emissora firmou parceria com 4 blogueiros influentes na região, sendo eles: Aldair dos Santos, do blog Imprensa e Mídia (http://www.imprensaemidia. com.br/), Fernando Prado (http://fernandoprado.com/), Jadir Junior do Blog do Jadir (http://www.blogdojadirjr.com. br/) e Sônia Sampaio (http://soniasampaio.com.br/). Cada um desses influenciadores são porta-vozes da campanha, que se envolveram e abraçaram a causa.

Além dos blogueiros, algumas empresas estão com a TV Vitoriosa nesse projeto, sendo elas: Supermercado Bretas (http://www.bretas.com.br/), Opção Empreendimentos (http://www. opcaoempreendimentos.com.br/) e Balux Pet Market (http://pracabalux.com.br/ lojas/).

Faça parte do Somos do Bem você também! Para ajudar, as doações podem ser feitas em qualquer um dos 14 pontos de coleta a seguir:

· Supermercados Bretas (todas as unidades de Uberlândia); http://www.bretas.com.br/ nossas-lojas_tipo_ supermercados_cidade_9_ uberlandia

· Praça Balux (Avenida: Araguari, nº 1900 – Osvaldo Rezende – Uberlândia);

· TV Vitoriosa Uberlândia (Rua: Bernardo Guimarães, nº101 – Centro – Uberlândia);

· Rádio Vitoriosa Araguari (Avenida: Minas Gerais, nº 3399 – Santa Helena – Araguari);

· TV Vitoriosa Ituiutaba (Rua: Pepino Laterza, nº 920 – Independência – Ituiutaba);

Comunidade Colmeia promove StartupBeer, com convidado especial.

O StartupBeer é um evento criado pela Associação Brasileira de Startups, que tem como objetivo realizar um encontro entre empreendedores, onde demais atores do ecossistema de inovação também são convidados a estarem presentes. O evento tem a curadoria da ABStartups e foi organizado pela Comunidade Colmeia (https://www.facebook.com/ comunidadecolmeia).

Na segunda edição teremos a presença do Sr Luiz Alberto Garcia, Presidente do Conselho Administrativo da Algar. Sr Luiz nos prestigiará com sua presença, interagindo com os participantes desta edição, através de uma rodada de perguntas e respostas. O evento também contará com a divulgação do resultado das startups que passaram pelo primeiro ciclo da pré-aceleração do Start Colmeia.

Público Alvo: estudantes, empresariado e Governo. Empreendedores e entusiastas sobre o tema de inovação, tecnologia e empreendedorismo.

NOVIDADE NA EDUCADORA FM – JORNAL EDUCADORA

A Educadora FM estreou na última segunda-feira (29/5) o Jornal Educadora. Agora na frequência 90.9, ou através do site educadora909.com.br, uma equipe afinadíssima do jornalismo da emissora compartilha as principais notícias de Uberlândia, do Brasil e do Mundo, para o ouvinte iniciar o dia bem informado. O jornal, que vai ao ar de segunda a sexta às 7h30 da manhã, reforça o compromisso da rádio em oferecer música e informação para todos os momentos.