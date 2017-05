Canto do Galo de 08 a 12 de maio de 2017

Música

Estão abertas as inscrições para o 9º Concurso de Bandas Minas Music. O concurso é destinado para bandas de rock e suas variações e as bandas podem se inscrever até o dia 14 de maio pelo site www.concursodebandas.com.br. O evento é realizado pela Viva Marketing – Eventos e Cultura.

Frutas do Cerrado

Uberlândia está localizada no bioma Cerrado, que possui grande biodiversidade. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Dentre as frutas conhecidas podemos citar: araticum, araça, buriti, cagaita, gabiroba, jenipapo, jatobá, mama cadela, mangaba, murici e pequi. O Chef Mineirim faz geleias, doces e licores com todas essas frutas. Conheça mais no nosso site. www.chefmineirim.com.br

Seo Chico

O Seo Chico Restaurante oferece o serviço especial de Mini Rodízio All Inclusive, no qual o cliente pode desfrutar a vontade de churrasco, comida mineira, sobremesas, refrigerante e muito mais. Aberto todos os dias para o jantar e aos finais de semana também para o almoço, o atendimento de qualidade é garantido. Endereço: Avenida José Paes de Almeida, 1055 – Jardim Finotti.

Feira de Oportunidades

Com mais de 20 expositores de diversos segmentos, a CDL Convenções e Eventos organizou na quarta-feira (3) uma Feira de Oportunidades, com o objetivo de estreitar relações entre empresários, lojistas, gerentes e colaboradores interessados em estratégia de vendas. Além da exposição de produtos e serviços, o público também contou com a palestra “Atitude Empreendedora: como vender mais usando a experiência do cliente”, ministrada pela consultora Daniela Augusta.​