Canto do Galo de 01 a 08 de junho de 2017

Campanha para a cidade de Uberlândia

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia-APP está trabalhando no desenvolvimento de uma campanha publicitária que tem como objetivo resgatar nos uberlandenses o sentimento de amor pela cidade. Um grupo de profissionais de criação, de diferentes agências, está engajado na criação do conceito criativo da campanha, que se desdobrará em uma série de ações. A proposta faz parte do planejamento estratégico da APP para 2017.

Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais

No último sábado, 27 de maio, aconteceu no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, uma missa em homenagem aos profissionais da área de Comunicação Social, cujo Dia Internacional foi celebrado no domingo, 28. A cerimônia foi uma iniciativa da Pastoral da Comunicação da Diocese, liderada pelo Padre Claudemar Silva. Durante toda a tarde de sábado, foi realizado um curso sobre assessoria de imprensa para os agentes das pastorais de comunicação que atuam nas diferentes paróquias da cidade. Ele foi ministrado pela jornalista e professora Adriana Sousa, que faz parte da diretoria da APP Uberlândia.

Boas-Vindas

Damos as boas-vindas a mais uma nova associada da APP, Nayara Karlla Ferreira, estudante de Publicidade e Propaganda da ESAMC.

Seja bem-vinda!

No ar, primeiro site da TV Universitária

No último dia 22 de maio de 2017, a TV Universitária trouxe uma novidade: seu primeiro site, com fácil navegação e muita interatividade para o telespectador. Da tela do computador à tela de um smartphone, as pessoas poderão acessar todo o conteúdo da TV e ficar por dentro de toda a programação local e da região. O site ainda oferece a possibilidade de todo o conteúdo da TV ser acessado on-line. A TV trabalha também com a linguagem de sinais – Libras -, acessibilizando o seu conteúdo para todos os públicos, cumprindo, assim, o seu papel social de promover a cidadania.

O endereço é www.tvuniversitaria.ufu.br

Acompanhe a TV também no Facebook: fb.com/tvu.uberlandia e no canal do Youtube:

Alteração nos horários da TV Vitoriosa

“A partir do dia 1º de junho, a TV Vitoriosa estará com novidades em sua programação local, os programas Manhã Vitoriosa e Chumbo Grosso 2ª edição serão exibidos em novos horários. O Manhã Vitoriosa, apresentado por Gabriela Ceschim começará a partir das 11h, com linha editorial voltada à variedades da região, o programa leva aos telespectadores dicas de comportamento, humor, música local e entretenimento. E das 11h40 às 13h05 o Chumbo Grosso 2ª edição estará no ar, com conteúdo jornalístico mais leve e prestação de serviço à comunidade, o programa da hora do almoço é comandado pelo apresentador André Silva – “Potim”.”