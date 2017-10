Canto do Galo da APP Uberlândia de 27 de Outubro a 03 de Novembro

APP MARCA PRESENÇA EM FRUTAL

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia (APP) participou do 3o Simpósio de Comunicação Social promovido pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), em Frutal. O Diretor de Criação da R&B Propaganda, Diogo Borges, representou a Associação no evento, realizado no último dia 19. Diogo falou sobre os desafios do mercado de comunicação do Triângulo Mineiro. Na plateia, mais de 100 alunos, professores e profissionais do mercado local.

ALMOÇO DE NEGÓCIOS

Na próxima terça-feira (31), a APP Uberlândia promove a segunda edição do Almoço de Negócios. Trata-se de uma iniciativa para aproximar as agências, profissionais de comunicação e os principais anunciantes do mercado local. O almoço acontecerá no Restaurante Fogão de Minas, na Praça Minas Gerais, 213, no bairro Dona Zulmira, entre 12h e 14h. Será uma oportunidade de aprender e também promover novos relacionamentos entre os profissionais que fazem parte da cadeia do marketing e da comunicação em Uberlândia. Isso inclui publicitários, jornalistas, designers, produtores audiovisuais, veículos de comunicação, profissionais web, fotógrafos, entre outros.

Para mais informações, entre em contato com APP Uberlândia pelo telefone pelo 3237-4470. As reservas devem ser feitas até um dia antes do evento.

JÚLIO EMMERT NO INSIGHT DE NEGÓCIOS

O consultor Júlio César Emmert fecha hoje o ciclo de palestras Insight de Negócios, promovido pela APP Uberlândia. Ele falará sobre o tema “Transformando Negócios na Prática”, a partir das 19h, na UniAlgar.

O evento é para quem se inscreveu previamente, mas quem tiver interesse em acompanhar apenas essa palestra, pode entrar em contato com a APP Uberlândia pelo telefone 3237-4470.

Júlio é formado em Administração, com mestrado na mesma área, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É especialista em gestão de mudança organizacional, área na qual atua. Foi consultor da Accenture e é um dos fundadores da School of Change Management.

PROFISSIONAIS DE UBERLÂNDIA PARTICIPAM DE ENCONTRO SOBRE MARKETING DIGITAL

Parte da equipe digital da agência YORK esteve em Florianópolis na semana passada para participar do RD Summit, evento de marketing digital e vendas organizado pela empresa Resultados Digitais.

O evento aconteceu entre os dias 18 e 20 de outubro e foi palco para mais de 150 palestrantes, que representavam empresas como Netflix, Webprofits, Winning By Design, Google e Zendesk.

Com mais de 8 mil participantes, cerca de 80 empresas expositoras e grandes nomes de marketing digital e vendas, o evento foi um espaço para se inteirar sobre as novidades da comunicação digital.

PEDALADA ROSA

A Band Triângulo promove no próximo domingo (29), a “Pedalada Rosa”, um passeio ciclístico que tem o objetivo de arrecadar doações de leite para o Hospital do Câncer de Uberlândia. A saída será do Center Shopping, às 8h30. O percurso será de 7 km. Para participar, basta fazer a doação de dois litros de leite longa vida. Os primeiros 500 inscritos vão ganhar uma camiseta. No final, haverá sorteio de bicicletas e outros brindes. O percurso será feito na avenida Rondon Pacheco.

Para saber mais, acesse a página do evento no facebook: www.facebook.com/pedaladarosabandtriangulo/

Vencedores da classe regional do 39º Prêmio Profissionais do Ano recebem prêmios em grande festa

Os vencedores da classe regional do 39º Prêmio Profissionais do Ano participaram da cerimônia de premiação no Citibank Hall em São Paulo dia 18 de outubro. Dentre as duas categorias, Mercado e Campanha, foram homenageados vencedores das regiões Norte-Nordeste, Leste-Oeste, Sul, Sudeste Interior e Sudeste Capitais. No total, foram avaliados 535 comerciais e 413 inscrições.

Thais Chede, diretora de Relacionamento com Afiliadas da Globo, comenta a importância da premiação como um grande painel da publicidade brasileira. “A premiação regional do Profissionais do Ano mostra que a Globo valoriza a publicidade em todos os cantos do Brasil”, afirma.

Considerada uma das mais importantes premiações da publicidade nacional, o Profissionais do Ano 2017 conta com a direção de Renato Pereira, Diretor de Relações com o Mercado da Globo, e tem como objetivo homenagear os profissionais responsáveis por criar e transformar ideias criativas em comerciais que divertem e informam.

Para Fabricio Sangenetto, Gerente de Marketing da TV Integração e Coordenador Regional do Prêmio na área de cobertura da emissora, apesar de que neste ano não tivemos criações locais em destaque, nos últimos anos foram muitos troféus conquistados de nossa região e continuamos defendendo a valorização da criatividade na produção dos vídeos publicitários para conquistar a atenção do telespectador e trazer resultado para as marcas.

Realizado desde 1978, o Profissionais do Ano reconhece profissionais do mercado do publicitário responsáveis pela criação de comerciais criativos e pela transformação de ideias em campanhas que impactam a vida das pessoas.

Confira todos os vencedores nas classes regionais e nacional no site oficial da premiação: http://profissionaisdoano.redeglobo.com.br/