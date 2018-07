Canto do Galo da APP Uberlândia de 20 a 27 de Julho

FÓRUM DE CRIATIVIDADE E MARKETING TRAZ MAURO SEGURA A UBERLÂNDIA

“Mudou tudo. Será?”

Com essa pergunta, a APP Uberlândia promove em agosto o 5o Fórum de Criatividade e Marketing, para discutir o impacto das novas tecnologias na forma de se pensar o mercado da comunicação. O evento tem como destaque a presença de Mauro Segura, responsável pela Comunicação e Marketing da IBM, considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. A edição de 2018 traz também o case do Hospital de Amor (nova marca do Hospital do Câncer de Barretos). Para aquecer, antes das duas palestras acontecerá um painel com profissionais que atuam no mercado local. O 5º Fórum de Criatividade e Marketing vai acontecer no dia 20 de agosto, a partir das 19h, na Casa Garcia. Trata-se de um evento de caráter educativo e informativo, que pretende reunir empresários da cadeia produtiva da Comunicação e economia criativa de Uberlândia e região. As inscrições serão abertas na próxima semana, com valores diferenciados para estudantes e associados da APP.

“Nossa proposta é promover a troca de conhecimentos, intercâmbio de idéias e networking entre empresas e profissionais”, disse José Geraldo Gomes, um dos organizadores do Fórum. “Dessa maneira, a APP Uberlândia oferece sua contribuição para o amadurecimento e evolução da cultura de comunicação entre empresário e anunciantes do interior do país, por meio de experiências do nosso e de outros mercados”, finaliza.

Programação

Palestra: Mudou tudo. Será?, com Mauro Segura Profissional que atua há mais de 25 anos nas áreas de comunicação, marketing e vendas. Atualmente, está na IBM, uma das gigantes globais da área de tecnologia. Nos últimos anos, se especializou na implementação das mídias sociais e no uso do marketing analítico. É colaborador de blogs como Meio&Mensagem e CaféBrasil, onde escreve sobre comportamento, marketing e comunicação na era da sociedade digital. Case: Hospital de Amor, com Gustavo Cavinato Publicitário com 16 anos de experiência, atua desde 2014 na agência WMcCann. Ele vai falar sobre o processo de mudança da marca do Hospital do Câncer de Barretos, que desde o ano passado passou a ser chamado de Hospital de Amor. O case ficou nacionalmente conhecido e foi premiado no Festival de Cannes com o Leão de Prata. Já trabalhou com clientes como Bradesco, Seara, LG, Vivo, Danone e TAM. Painel: Mudou tudo no Marketing e na Comunicação. Será? Participação de Ana Paula Garcia LoGullo (Coordenadora de Marketing do Hospital Santa Clara), Frederico Melazo (Sócio Diretor da Xtrategie), Rogério Garchet (Diretor de Marketing da Algar Telecom) e Thiago Muniz (Diretor de Marketing Digital da To Be). Em um debate aberto ao público, eles discutirão suas experiências, tendências e sugestões a respeito de como o ecossistema de marketing, comunicação e vendas pode avançar realizando mais negócios.

SERVIÇO

5º Fórum de Criatividade e Marketing da APP Uberlândia Dia: 20 de agosto de 2018, a partir das 19h Local: Casa Garcia (Av. Maria Silva Garcia, 402, Granja Marileusa) Valores especiais para associados e estudantes Mais informações pelo telefone (34) 99975-6877 ou email app@appudi.com.br Mais informações e agendamento de entrevistas com Adriana Sousa (34) 99671-7022