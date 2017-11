Canto do Galo da APP Uberlândia de 15 a 22 de Novembro

5O FÓRUM DE CRIATIVIDADE E MARKETING

Os cases das empresas Brastemp e LG já estão confirmados para o 5o Fórum de Comunicação e Marketing promovido pela APP Uberlândia. O evento vai acontecer no dia 30 de novembro, a partir das 14h, no novo campus da Uniube, na Granja Marileusa (antiga sede da UniAlgar).

Marco Frade lidera as áreas de digital, mídia e relações públicas da LG no Brasil. Ele vai abordar as estratégias da empresa na busca de equilíbrio e resultados entre os investimentos em mídia online e off-line.

O case da Brastemp será contado por André Pallu, redator da FCB Brasil. Ele vai compartilhar um pouco sobre os bastidores da nova campanha da marca de refrigeradores, que resgata os personagens criados na década de 80 e entraram para a história da propaganda com o jargão “não é nenhuma Brastemp”.

OFICINAS DE ATENDIMENTO E REGULAMENTAÇÃO

A programação do 5o Fórum de Criatividade e Marketing vai contar também com oficinas, ministradas por profissionais locais. Elas acontecerão na parte da tarde, a partir das 14h.

Os publicitários Rogério Fonseca, da Yellow Monkey e Marcel Gussoni, da R&B Propaganda, se uniram para a apresentação de uma oficina sobre Atendimento em Agência de Comunicação. Trata-se de uma das áreas com maior carência de profissionais na cidade e que demanda investimentos constantes em qualificação. A oficina está agendada para 14h.

O publicitário e diretor da Sanfona Filmes, Daniel Labanca, fará uma oficina sobre as mudanças que a Ancine está promovendo no setor de audiovisual, em especial nas produções voltadas para internet. A nova regulamentação será apresentada e discutida com os participantes. A atividade vai acontecer a partir das 16h30.

MARCELO SENNI NA SEMANA DE COMUNICAÇÃO DA UFU

O publicitário Marcelo Senni, da Mais Comunicação, participou da 5a Semana de Comunicação promovida pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. O evento, realizado entre 6 e 10 de novembro, teve como tema “As faces do mercado jornalístico”.

Senni falou sobre Tendências na Comunicação, abordando temas como propaganda, design, jornalismo e relações públicas. O bate papo contou também com a participação de Luciano Araújo, designer gráfico e publicitário, e de Fabiana Barcelos, jornalista da Ares Comunicação.

LINKS PERDIDOS

Com o objetivo de divulgar informações sobre pessoas desaparecidas, a Algar lançou na semana passada uma ação inovadora, chamada “Links Perdidos”. A partir de agora, toda vez que um cliente da Algar Telecom digitar um endereço web incorretamente, ao invés de enxergar uma mensagem de erro, ele será direcionado para a páginahttp://www.linksperdidos.com. br. Nela, estarão expostas fotos de gente que está sendo procurada pela família.

A ação foi lançada no dia 8 de novembro, durante o jogo entre o Santos FC (patrocinado pela Algar) e o Vasco, na Vila Belmiro. As informações sobre as pessoas desaparecidas são disponibilizadas pela ONG Mães da Sé, de São Paulo. A comunicação foi criada pela agência Yellow Monkey.

ESTUDANTES ORGANIZAM ENCONTRO SOBRE RELAÇÕES PÚBLICAS

Alunos do curso de Relações Públicas da ESAMC Uberlândia promovem nessa terça-feira, 14 de novembro, o evento “O que é, o que é… RP”. Usando a linguagem do stand up, eles vão tirar dúvidas sobre a profissão que escolheram, esclarecendo qual sua área de atuação, seus limites e possibilidades. A atividade faz parte da disciplina Comunicação Interna, ministrada pelo professor Maurity Cazarotti, da Inspire Diálogos.