Canto do Galo da APP Uberlândia de 15 a 21 de Outubro

BOAS-VINDAS

Damos as boas-vindas à nova empresa associada da APP Uberlândia, CAMISETA HANNAH, que atua no segmento de camisetas há 31 anos. A empresa oferece também produtos personalizados promocionais (canecas, almofadas, squeeze, chinelos e outros). Para saber mais, acesse o site www.camisetahannah.com.br

TELETON COMEMORA 20 ANOS EM 2017

Em outubro, o SBT realiza a campanha Teleton, que arrecada recursos para apoiar a AACD, em todo o Brasil. Em 2017, serão comemorados 20 anos do evento, que já contribuiu para a construção e manutenção de várias unidades, inclusive a de Uberlândia. As doações podem ser feitas por telefone ou pela internet.

Para esse ano, a meta é atingir o volume de R$ 28 milhões, que serão destinados à manutenção das unidades e do Hospital AACD. Nos dias 27 e 28 desse mês, toda a programação do Teleton será exibida pela TV Vitoriosa, afiliada do SBT.

Como fazer doações: para doar R$ 5,00 ligue 0500 12345 05; para R$ 15,00 ligue 0500 12345 15; para R$ 30,00 ligue 0500 12345 30. Quem doar R$ 100,00 ganha um dos mascotes da campanha, o Tonzinho ou a Nina. Acima de R$ 170,00, o doador leva os dois. Para esses valores, é necessário ligar para o 0800 772 2017 ou acessar o site teleton.org.br

ESAMC ELEITA MELHOR FACULDADE DE UBERLÂNDIA

Pela 12ª vez, a ESAMC foi eleita a “Melhor Faculdade de Uberlândia”, no Prêmio Melhores do Ano Top 100. A escolha foi feita pelas seguintes instituições: ACIUB, ADET, APP, CDL, FIEMG, OAB, Sociedade Médica e Sindicato Rural.

A faculdade é referência em Educação Superior, atuando nas áreas de Negócios, Direito, Comunicação, Engenharia e agora também com o novo curso de Arquitetura e Urbanismo.

Seu diferencial, além de professores preparados e com grande experiência de mercado, está em sua metodologia inovadora, conhecida como FlippedClassroom (sala de aula invertida), onde os alunos são os protagonistas do seu aprendizado.

MEU CORAÇÃO É UDI ATÉ DEBAIXO D’ÁGUA

O Movimento Meu coração é Uberlândia aos poucos ganha corpo e, em breve, fará parte de um Museu Subaquático, que será criado na represa Capim Branco 2. A ideia faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Uberlândia, de estimular o turismo nas represas da região.

A logo será construída em concreto e afundada no lago, para que mergulhadores possam interagir com ela durante seus passeios. O conceito de museus subaquáticos é novo no Brasil.

A obra ainda não tem um cronograma estabelecido, mas os estudos estão em andamento.