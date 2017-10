Canto do Galo da APP Uberlândia de 08 a 14 de Outubro

VENDA DE CAMISETAS DO MOVIMENTO MEU CORAÇÃO É UBERLÂNDIA

As camisetas do Movimento Meu Coração é Uberlândia, além de outros produtos estão à venda na sede da APP Uberlândia, que fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, piso 1. O lucro obtido com as vendas será integralmente dedicado à reforma da UAI do Bairro Martins. É a primeira ação concreta do movimento, que pretende despertar na comunidade os sentimentos de cidadania, pertencimento e amor pela cidade. Informações adicionais podem ser solicitadas pelo telefone 3237-4470.

APP PARTICIPA DA CORRIDA UBERLÂNDIA 10 MILHAS

Nesse domingo, 8 de outubro, a Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia APP levou o Movimento Meu Coração é Uberlândia para o Estádio Parque do Sabiá, onde aconteceu a corrida Uberlândia 10 Milhas, organizada pela Apuana Esportes, de Luciano Moraes. Representantes da associação ficaram em uma tenda em que foi feita a divulgação do Movimento e também a venda de camisetas e outros produtos.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DIGITAL

O programa Insight de Negócios, promovido pela APP Uberlândia, traz nessa semana o tema “A Jornada de Experiência do Cliente como Estratégia nos Negócios”, que será apresentado e discutido por César Chagas.

É o quinto encontro de formação e vai acontecer nessa terça-feira, 10 de outubro. César Chagas trabalha na Algar Telecom, na área de Customer Experience. É também professor universitário na ESAMC.

Quem tiver interesse em assistir apenas a essa palestra, sem participar do programa como um todo, pode entrar em contato com a APP, pelo telefone 3237-4470.

NOVO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA ESAMC UBERLÂNDIA

A partir de 2018-1, a ESAMC passará a oferecer o novo curso de Arquitetura e Urbanismo na unidade de Uberlândia. O vestibular já acontece em outubro, no dia 29. A faculdade oferece um programa moderno e dinâmico, professores altamente especializados em suas áreas, qualificados para desenvolver no aluno as competências técnicas, comportamentais e gerenciais procuradas pelas melhores organizações.

Atualmente, a ESAMC oferece os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design Gráfico e de Moda, Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Direito e Engenharias (Produção, Mecânica, Civil, Ambiental, Química).

COMUNICAÇÃO VISUAL É NA RB DIGITAL

A RB Digital é uma empresa especializada em impressões de alta qualidade, em diferentes tipos de materiais. Com equipamentos de última geração e profissionais qualificados, a empresa oferece serviços para fachadas, lonas, impressões em materiais rígidos, painéis em grandes formatos, entre outros. Tudo isso com qualidade e rapidez. O telefone de contato é 3224-0707. O site da empresa é o www.rbdigital.com.br. Está presente também no Facebook, como rbdigitaluberlandia.