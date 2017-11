Canto do Galo da APP Uberlândia de 07 a 14 de Novembro

NOVA EDIÇÃO DO FÓRUM DE CRIATIVIDADE E MARKETING

Está marcada para 30 de novembro a 5a edição do Fórum de Criatividade e Marketing promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia (APP).

Os detalhes da programação estão em fase final de confirmação de palestrantes.

A proposta desse ano é focar em cases empresariais nacionais, que contribuem para fortalecer marcas consagradas no mercado de consumo. Até o momento, estão confirmados André Palis, CEO da Raccoon Marketing Digital e Marcos Frade, da LG. Outros dois cases ainda em fase de confirmação são os das empresas Ypê e Brastemp.

Também serão realizados workshops para estudantes e profissionais de comunicação, nas áreas de atendimento, design de serviços e regulamentação no segmento de audiovisual.

ALMOÇO DE NEGÓCIOS AJUDA A ENTENDER CENÁRIOS PARA 2018

Cerca de 70 profissionais de comunicação, marketing e empresários se reuniram na semana passada para entender um pouco melhor sobre o cenário econômico previsto para o próximo ano. Esse foi o objetivo do 2o Almoço com Negócios, promovido pela APP Uberlândia.

Os participantes tiveram a oportunidade de conversar e fazer perguntas para Dilson Dalpiaz, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo; Cezar Honório Teixeira, jornalista e consultor e Frederico Melazo, diretor de vendas e Marketing da Xtrategie. A conversa foi mediada por Daniel Andreolli, consultor de marca da Algar.

O 2o Almoço de Negócios aconteceu na última terça-feira, 31 de outubro, no restaurante Fogão de Minas. O evento contou com o apoio do Jornal Diário do Comércio e teve como parceiros as seguintes empresas: Bomba Music, CDL Uberlândia, Confirmaflex, Icasu, Luciana Santos Fotografia, Restaurante Fogão de Minas, Revista Cult e Via Promo.

QUANTA PROPAGANDA E CASA GARCIA

A Casa Garcia desenvolveu recentemente novos produtos e serviços que passaram a integrar seu portfólio. A Quanta Propaganda, parceira do espaço, é a responsável pela divulgação dos novos formatos de comercialização. São ações corporativas, focadas no público empresarial.

No final de outubro, foi lançado o Evento Sensorial, com uma proposta inovadora. O evento foi voltado para mulheres empresárias e formadoras de opinião. A ideia foi promover a ativação dos cinco sentidos por meios de atividades desenvolvidas no decorrer do dia, tendo como fechamento um “Almoço às Cegas”.

TV VITORIOSA PROMOVE EVENTO DE ESCLARECIMENTO PARA “MELHOR IDADE”

Na próxima sexta-feira, dez de novembro, aposentados e pensionistas de Uberlândia terão a chance de esclarecer suas dúvidas sobre empréstimos e financiamentos vinculados à aposentadoria.

A iniciativa está sendo organizada pela TV Vitoriosa, em parceria com a Mota Serviços e a 100% Aposentadoria. O evento tem como público alvo pessoas da chamada “melhor idade”, que já recebem o benefício da aposentadoria e tem dúvidas sobre serviços financeiros.

O evento será na Praça Tubal Vilela, a partir das 9h. Uma equipe do INSS estará presente para esclarecer as principais dúvidas dos aposentados. Além das palestras (bate papos / atendimentos individuais) e esclarecimentos, haverá distribuição de brindes.