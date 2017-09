Canto do Canto do Galo APP Uberlândia de 03 a 09 e setembro

TOP OF MIND

A Nós Projetos e a Close Comunicação, do publicitário Celso Machado, realizam na próxima semana uma nova edição do Top of Mind, um reconhecimento às marcas mais lembradas de Uberlândia. O evento vai acontecer no dia 12 de setembro, no Palácio de Cristal. Também serão reconhecidos os maiores contribuintes do município, levando-se em consideração as arrecadações do ISS e do ICMS.

O evento, tradicionalmente promovido pelo Jornal Correio, será realizado pela primeira vez sob a liderança de Celso e Pedro Machado. A pesquisa foi conduzida pela Xtrategie, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. A celebração será restrita aos homenageados e convidados.

PALESTRAS INSIGHT DE NEGÓCIOS

Quem tiver interesse em assistir apenas a uma ou mais palestras do programa Insight de Negócios, promovido pela APP Uberlândia, poderá fazer a inscrição avulsa a partir de agora. Isso significa que, quem tiver interesse em apenas um conteúdo, poderá participar apenas dele, sem a necessidade de inscrever-se para os demais.

O valor de cada encontro será de R$ 300,00 e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3237-4470. Ainda serão realizados quatro encontros, com os seguintes temas e profissionais:

12/09 – Tendências: Como a transformação digital pode impactar seus negócios, com Luis Rasquilha.

26/09 – Inteligência Competitiva Digital: acelerando a transformação de seu negócio, com Thiago Muniz.

10/10 – User Experience: A jornada de experiência do cliente como estratégia nos negócios, com César Chagas.

24/10 – Go to Digital: transformando seu negócio na prática, com Júlio César Emmert.

MEU CORAÇÃO É UBERLÂNDIA

A campanha “Meu coração é Uberlândia” vai ganhar as ruas da cidade pela primeira vez nessa semana. A partir de terça-feira, 5 de setembro, quem passar pelo viaduto da Olegário Maciel, na região central, verá a logo da campanha estampada em um painel Front Light, da empresa Sol Painéis.

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Uberlândia, a estimativa é de que cerca de 57 mil carros passem pelo viaduto todos os dias. Segundo Ben Zion Wittenberg, responsável pela Sol Painéis, a logo ficará exposta por aproximadamente dez dias.

O lançamento oficial da campanha deve acontecer em breve, com um vídeo-manifesto, em que são explicados os motivos que levaram à criação do movimento, que tem como objetivo incentivar a prática de cidadania, o sentimento de pertencimento e de amor pela cidade.

Todo o processo criativo foi desenvolvido coletivamente, com a participação de profissionais de diferentes agências. A iniciativa é da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP Uberlândia), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB).

NOVOS MERCADOS

A reputação das agências de Uberlândia começa a ser reconhecida por outros mercados.

É o caso da Inspire Diálogos, do publicitário e relações públicas Maurity Cazarotti, que iniciou recentemente um projeto para a Fava Sementes, de Catalão, em Goiás. Já a Yellow Monkey, de Rogério Fonseca e Gustavo Patrício, anunciou várias novas contas na semana passada, entre elas, a da clínica Angiopatos, de Patos de Minas.

Mas quem foi bem mais longe foi Júlio Meireles, da Memória de Elefante. Na semana passada, ele esteve em Ji-Paraná, em Rondônia, para uma ação promocional junto ao cliente Jeedá Supermercado.