Canto do Galo APP de 12 a 18 de março de 2017

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia

CNPJ: 04.705.958/0001-39

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP, no uso de suas atribuições convoca os Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23/03/2017 (vinte e treis de março de dois mil e dezessete), na sede da entidade, a Av. Belo Horizonte nº 1.290 nesta cidade, em primeira chamada às 8h00 (oito horas), em segunda e última chamada às 8h30 (oito horas e trinta minutos).

Constarão da ordem do dia os seguintes assuntos:

Prestação de contas da Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

I – Relatório de Gestão

II – Balanço exercício 2016

Eleição do Conselho de Administração para o biênio 2017/2018; Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2017/2018; Posse dos novos Conselhos eleitos.

5. Deliberações Gerais da Diretoria Executiva

A Assembleia Geral Ordinária se instalará se houver “quorum” de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar em primeira chamada ou com qualquer número na segunda chamada.

Uberlândia, 10 de março de 2017

Carlos Magno Ribeiro d´Armada

Presidente do Conselho de Administração.

APP Jovem Promove Evento na faculdade ESAMC

No dia 22/03, às 21h, acontece na ESAMC Uberlândia, a primeira edição do road show “Depois do Diploma”, uma iniciativa da APP Jovem que tem o objetivo compartilhar conhecimento entre profissionais e alunos e lançar, para os estudantes de comunicação, o banco de talentos da APP. O evento contará com a participação de profissionais da área de comunicação: Leonardo Ferreira, designer na Ferreira Studios; Anaísa Toledo, jornalista e diretora do programa Tô Indo, da TV Integração; Tayrine Sleiman, Relações Públicas e Analista de marketing na Up Brasil e Diogo Borges, publicitário e Diretor de criação na R&B Propaganda. As inscrições podem ser feitas no link https://goo.gl/VoK6GU.

EDUCADORA FM

Nesta segunda-feira (13) a Educadora FM estreou um novo estilo de rádio em Uberlândia. Uma estação com atitude mais leve e tranquila, com música e informação para todos os momentos. Na frequência 90.9, ou através do site educadora909.com.br, o ouvinte contará com um formato de programação adulto contemporâneo, pautado pela elegância, refinamento, harmonia e muita notícia.

XTRATEGIE DESENVOLVE TECNOLOGIA PARA O GUIA VOCÊ S/A MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR E MELHORES EMPRESAS PARA COMEÇAR A CARREIRA

A Xtrategie em conjunto com a FIA (Fundação Instituto de Administração) e a Editoria Abril iniciou no dia 6 de fevereiro as pesquisas: As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar e As Melhores Empresas para Começar a Carreira de 2017.

Na parceria, a Xtrategie desenvolveu e sustenta todo o sistema responsável pela captação dos questionários das empresas e funcionários, disponível em versão web e mobile, suportando a metodologia desenvolvida pela FIA/USP. Os resultados serão publicados pela Editorial Abril no Guia VOCÊ S/A em setembro na publicação de melhor reputação e maior impacto do mercado.

Como requisito para participar, a empresa precisa ter mais de 100 funcionários e pelo menos três anos de mercado. Além da possibilidade de se posicionar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e para iniciar carreira, todas as empresas cadastradas receberão as informações que irão contribuir para a melhoria da gestão de RH.

Se sua empresa se enquadra nestes requisitos, acesse: http://abr.ai/2mehF9o

TV Vitoriosa tem nova programação aos sábados

O início de março foi agitado na programação da TV Vitoriosa/SBT. No sábado, dia 04 de março a emissora teve 3 estreias: o programa Operação Mesquita, a nova temporada de Duelo de mães e o reality show Fábrica de Casamentos.

Operação Mesquita estreou como uma novidade e não possui estúdio e nem auditório. O local de gravação é na cidade de São Paulo e a plateia são as pessoas com as quais ele interage no decorrer do programa.

O apresentador do programa é Otávio Mesquita, que trará ao público o cotidiano dos famosos e de pessoas comuns de maneira descontraída também. O programa promete a cada episódio algo inesperado. O programa será transmitido a partir das 18h15 aos sábados.

O Duelo de Mães é uma competição culinária entre as mães dos famosos, na qual cada mãe cozinha sua especialidade. Essa é a segunda temporada do programa e a cada sábado será um duelo diferente a partir das 19h15.

O Fábrica de Casamentos é uma coprodução do SBT com o canal Discovery Home & Health, comandado por Carlos Bertolazzi e Chris Flores e composto por uma equipe especializada em casamentos, o desafio do programa é concretizar o sonho dos casais e realizar o casamento em apenas 7 dias. O reality irá ao ar aos sábados às 21h30.

21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado

Neste ano, de 07 a 09 de junho acontece o Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Este é um evento que faz parte da história da publicidade brasileira desde a sua primeira edição, em 1975. Hoje, é reconhecido como sendo o terceiro maior evento do mundo na área, em número de participantes, e o maior da América Latina.

O Festival reúne estudantes, profissionais, agências e fornecedores em seminários, palestras, exposições e workshops sobre o mercado publicitário. Tudo isso em uma das mais belas cidades do Rio Grande do Sul: Gramado. E nesta edição, a expectativa é reunir 4 mil pessoas no Serra Park.

O evento é realizado pela ALAP – Associação Latino-americana de Publicidade, uma entidade sem fins lucrativos que engloba agências de Comunicação, Digital e de Design; e Comunicadores com atuação em países da América Latina e de língua portuguesa e espanhola.

Uberlândia marcará presença neste evento.

Se você quer estar presente e viver esta experiência aumentando a sua rede de relacionamento, garanta sua vaga.

Entre em contato por email analahor@hotmail.com , pelo Face https://www.facebook.com/ events/679058012266945/ ou pelo telefone 034.99144.1965 – Ana Maria Lahor.

Oficina de Atores Brasil

Acontece na Faculdade Esamc Uberlândia de março a Junho a ‘Oficina de Atores Brasil’. A oficina conta com a presença de grandes nomes da telinha: Guilherme Leicam, Rodrigo Andrade, Ricardo Vianna, Rafael Vitti, Guilherme Hamacek e Francisco Vitti.

Durante a oficina serão repassados ensinamentos sobre expressão corporal, leituras e gravações de cenas de novelas, comerciais e monólogos. Também serão abordadas as técnicas de apresentação, como falar em público e a perda do medo e da timidez.

O curso será ministrado pelo diretor de teatro Atila Camurça e pelos diretores de TV Leo Niklevis, João Paulo Jabur e João Vitti.