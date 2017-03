Canto do Galo APP de 19 a 24 de março de 2017

Ação #PõeFiltro

O Grupo Luta Pela Vida/Hospital do Câncer estará presente na Femec 2017 (22 a 25 de Março), e contará com um estande e diversas atividades focadas na prevenção do câncer de pele, como: palestras preventivas, a ação #PõeFiltro, em que promotores vão passar pelos vários espaços da feira com protetores solares explicando sobre a importância em utilizar o produto. Além disso, quem visitar o estande poderá conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelo Hospital do Câncer, com iniciativas institucionais, como o “Tijolo Solidário”.

Seminário PPGAT

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (PPGAT) promove o IV Seminário anual PPGAT. Com o tema “Trabalho, saúde e subjetividade: efeitos da reestruturação produtiva, o evento acontece nos dias 27 e 29/3, no anfiteatro do bloco 3Q, no campus Santa Mônica. O seminário é gratuito e tem a presença da professora Edith Seligmann-Silva, da Universidade de São Paulo, e do professor Marcelo Parada Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense. Para mais informações: www.eventos.ufu.br

50 anos de Medicina UFU

Nos dias 21 e 22 de Abril, o curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia comemora 50 anos. O evento, organizado por professores e voluntários, contará com homenagens, baile de gala, encontro das 77 turmas, apresentações artístico-culturais de ex-alunos, inauguração do Centro de Documentação e Memória do Curso de Medicina (CDMM-UFU) e reencontro com a atlética, Medonha e D.A.D.U. Mais informações no site: https://famed50anos.wixsite.com

Prêmio BDMG

O Prêmio BDMG Cultural / FCS de Estímulo ao Curta-Metragem de Baixo Orçamento, que visa fomentar a produção audiovisual em Minas, chega a sua quarta edição com novidades na premiação. As duas categorias, Estreante e Não-Estreante, que contam com dois vencedores cada, tiveram um reajuste no valor do prêmio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente, na Gerência de Cinema da Fundação Clóvis Salgado, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro, Belo Horizonte – MG), de 13 de março a 28 de abril de 2017, ou via Correios, com Aviso de Recebimento (AR) e postagem até a data limite disposta no edital. Para mais informações: www.cultura.mg.gov.br