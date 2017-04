Canto do Galo APP de 02 a 07 de abril de 2017

Participe da APP

A Associação dos Profissionais de Propaganda acredita que a união do setor da comunicação pode gerar muitas melhorias ao mercado. Seus pilares são o relacionamento institucional e social, bem como o aprendizado, inovação, crescimento e gestão. O objetivo é defender os interesses da atividade de comunicação.

As informações sobre a APP Uberlândia podem ser obtidas pelo site da associaçãowww.appudi.com.br, pela sua página no Facebook www.facebook.com/APPUberlândia ou ainda pelo número 34 3237-4470.

Faça parte da APP você também!

Boas-Vindas

Damos as boas-vindas a mais um novo associado da APP, o JORNAL DIÁRIO DO COMÉRCIO.

Representantes da empresa: Ayer Felipe de Faria Neto, Juliedda Leticia Schmutzler Borges e Juliana Marques.

Sejam bem-vindos! A APP Uberlândia agradece mais uma vez o apoio dado à entidade.

Editora CULT

A APP tem de volta para reforçar o seu time a Editora Cult, representada pelo Diretor Célio Cardoso.

Curso de Direção para Cinema e Vídeo

Quer melhorar os seus vídeos no YouTube? Seu sonho é fazer um curta?

Vem aí o curso de Direção para Cinema e Vídeo, nos dias 08 e 09 de abril, com o diretor Carlos Segundo.

Mais informações pelo telefone: 34 3210 8613 – Vertical Filmes

Imunovida Vacinas contra a Gripe

Com uma maneira divertida e com muitos efeitos, a Quanta Propaganda criou campanha para a Imunovida Vacinas para divulgar as vacinas contra a gripe que já estão chegando na clínica.

Patrocinando programas de rádio o objetivo é divulgar a vacinação e com isso prevenir todos os inconvenientes que a gripe traz nesta época do ano.