Canto do Galo (29/01 a 04/0217)

Gestão APP 2017/2018

No dia 02 de fevereiro às 8h acontecerá na sede da Associação dos Profissionais de Propaganda APP a reunião para apresentar os nomes dos futuros diretores que estejam dispostos a contribuir para a próxima gestão. Contamos a presença de todos os associados.

Novo associado

O time de associados da APP ganhou mais um reforço! A associação agradece e deseja as boas-vindas ao especialista em Educação e Comunicação, José Geraldo Gomes.