Canto do Galo (22/01 a 28/01/17)

Acontece na próxima quinta-feira dia 26 de janeiro outra reunião aberta na Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP. Contamos com seu apoio na elaboração ou aprimoramento das ações para 2017/2018 e para participar da gestão do próximo biênio. Precisamos renovar e contamos com todos os profissionais de comunicação. Você e o negócio da comunicação tem muito a ganhar.

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia (APP) acredita que a união do setor da comunicação pode gerar muitas melhorias ao mercado. Seus pilares são o relacionamento institucional e social, bem como o aprendizado, inovação, crescimento e gestão. O objetivo é defender os interesses da atividade de comunicação. Faça parte da APP você também! Outras informações: 34 3237-4470

O grupo de trabalho da APP Jovem formado por Ana Lahor, Maurity Cazarotti, José Geraldo, Adriana Sousa, Johnny Silva Dutra reuniu dia 19 de janeiro para trocar ideias sobre projetos e outras ações que visam alavancar a presença da entidade junto aos novos e futuros profissionais das áreas de Comunicação, Publicidade, Propaganda, Marketing, Jornalismo, Relações Públicas, Design, etc.

O Inspirad nasceu para reunir, em um só lugar, as mais diversas e plurais fontes de inspiração criativa ao redor do mundo. No conteúdo você encontrará o compartilhamento diário de conceitos, atitudes, comportamentos, trabalhos artísticos e intelectuais que tocam, fazem pensar e alimentam seu espírito criativo. É um movimento que agrega mentes, marcas e empresas criativas, que debatem, trocam e reciclam boas ideias. Inspire-se e ajude a inspirar.

