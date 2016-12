Canto do Galo (18/12 a 24/12)

Recesso APP

A APP comunica que entrará em recesso entre os dias 23 de dezembro a 02 de janeiro. No dia 03, volta a dar sequência no planejamento das atividades de 2017.

Fábrica de Emoções!

Participe da Fábrica de Emoções com a gente, uma iniciativa da Rádio e TV Universitária para fazer uma verdadeira transformação na infância e no final de ano de muitas crianças. Doe brinquedos. Uma pequena atitude é capaz de abrir um grande sorriso. As doações poderão ser feitas até dia 22 de dezembro. Postos de coleta: Rádio e Tv Universitária / Diretoria de Comunicação/UFU – Sicoob CredUFU Av. João Pinheiro, 1354 e Colégio Ressurreição Nossa Senhora, Pça Coronel Carneiro nº 11 – Centro, Uberlândia-MG.

Natal com Le Café com Chocolá

A Cafeteria e Confeitaria Fina Le Café com Chocolá está a todo vapor neste fim de ano, produzindo Panetones e Mini Panetones Recheados em diversos sabores. A Quanta Propaganda, responsável pela comunicação está acompanhando todas essas delícias de perto, e fazendo uma divulgação direcionada e focada. Entre outros mimos e lembrancinhas de Natal foi criado um brinde que é uma Caneca Personalizada, uma ótima ideia para presente de fim de ano para amigos e equipe

Luiz Eduardo reassume a Direção da Band Triângulo

Depois de 3 anos, o executivo Luiz Eduardo de Souza reassume a Direção Geral da Band Triângulo, retornando à Uberlândia. Com uma passagem anterior pelo mercado, no período de 2009 à 2013, o profissional comandou a montagem da sede de Uberlândia, além de toda a preparação do sinal Digital da mesma. Ricardo Cunha segue no Grupo Bandeirantes agora como Diretor Geral da Band Presidente Prudente.