APP UBERLÂNDIA

A primeira reunião de 2017 da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP, aconteceu dia 12 de janeiro na sala de reuniões da CDL contou com a presença de mais de 30 profissionais entre associados e convidados. Uma ótima presença para começar o ano.

A reunião iniciou com a apresentação da Mensagem de Ano Novo com o tema: Juntos, mais fortes e Melhores em 2017 e o Balanço da Gestão 2015/2016.

O primeiro assunto da pauta foi o Projeto da APP Jovem – Banco de Talentos que consiste em criar um espaço virtual onde estudantes e novos profissionais tenham seus CVs / Portfólios disponibilizados para o mercado de trabalho (áreas de Comunicação, Publicidade, Propaganda, Marketing e Jornalismo, Relações Públicas, etc) que será conduzido por Ana Lahor, Maurity Cazarotti, José Geraldo, Adriana Sousa, Johnny Silva Dutra. Além do projeto, outras ações foram discutidas pelo grupo para alavancar a presença da entidade junto aos novos e futuros profissionais.

Em seguida abriu-se a discussão sobre o Planejamento das ações da entidade para 2017 / 2018; todos tiveram oportunidade de expor seus pontos de vista e uma das sugestões é montar um fórum entre ex-associados, associados, não associados, profissionais de comunicação em geral para juntos fazerem uma revisão do que pode ser mudado e aprimorado. O objetivo é reformular, renovar, estabelecer novas diretrizes para a entidade. Todos foram unânimes na importância da entidade, da união da classe, ressaltando tudo de positivo que foi feito nestes quase 14 anos de existência; apesar das adversidades enfrentadas.

Convocamos todos para outra reunião aberta que será realizada dia 26 de janeiro, para participarem da elaboração do Planejamento 2017/2018 e consequentemente da gestão do próximo biênio. Contamos com sua presença!