Canto do Galo (12/02 a 18/2017

Boas-Vindas

Damos as boas-vindas ao novo associado da APP: YORK DIGITAL, empresa cuja atividade principal é Agência de Publicidade http://york.digital

Representantes da empresa: Alexandre Rezende Nascimento, Junio Hideo Kaminice, Matheus Trindade Moraes e Victor Biasi Silva.

Sejam bem-vindos!

TV Universitária começou a transmitir seus programas em libras

É neste sentido que a TV Universitária pensa e trabalha a comunicação: acessibilizando o seu conteúdo para todos os públicos. Desde 6 de janeiro de 2017, todos os programas da emissora estão sendo transmitidos em linguagem de sinais, o que dá acesso às pessoas com surdez de acompanhar tudo o que acontece na programação da TV. Essa novidade colabora para a melhoria da qualidade de vida e para a alteridade deste público, além de assegurar os direitos dele como cidadão. Trata-se de uma forma expressiva de exercício da cidadania e respeito às diferenças.

Acompanhe a TV Universitária:

Canal 4 (aberto) e Canal 5 (a cabo)

YouTube: https://youtube.com/ user/RTUniversitaria

Facebook: https://facebook. com/tvu.ufu/



TV VITORIOSA/SBT homenageia os publicitários

No Dia do Publicitário de 2017, a TV Vitoriosa/SBT realizou uma ação com as agências de Uberlândia e Ituiutaba para homenagear e comemorar ao lado dos profissionais esse dia.

A ação foi realizada com agências e alguns clientes e consistia na entrega de um kit de salgadinhos e sucos. A entrega foi feita pelo departamento comercial e de marketing, para estreitar as relações entre a emissora e a empresa presenteada.

Kantar IBOPE Media apresenta o estudo Mídiamorfose na APP de Uberlândia

Na era do Tradigital, os conteúdos são consumidos por diversas formas e no momento mais conveniente para o consumidor. Neste contexto, a vida dos profissionais de mídia está mais complexa, porém, com um aumento substancial das oportunidades no mercado publicitário.

Em evento realizado na última quinta-feira (9), na sede da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP, para mais de 50 profissionais de mídia da região, a diretora comercial regional sudeste da Kantar IBOPE Media, Giovana Alcantara, apresentou o estudo Mídiamorfose, as transformações no universo metodológico e midiático, que traça o caminho para esta nova realidade, com análises específicas do mercado uberlandense – por meio de métricas confiáveis que sempre serviram como base para a construção e o desenvolvimento da indústria mídia no Brasil.

“O consumo tradigital não é sobre competição entre meios. É uma chance para o consumidor ser impactado mais vezes pelo anunciante. Em Uberlândia, o consumo de TV off-line e online é de 25%, enquanto a média total é de apenas 2%”, explica Giovana. Esse padrão de consumo se mantém em outros meios. Em Uberlândia, 15% dos ouvintes de rádio, 14% dos leitores de jornais e 11% dos leitores de revistas consomem conteúdos off-line e online.

Sobre a Kantar IBOPE Media

A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão.

Parte do grupo Kantar – braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação – a Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.

Acesse www.kantaribopemedia.com para mais informações.