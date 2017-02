Canto do Galo (05/02 a 11/0217)

APP Brasil

Dia 29 de janeiro, o Programa Grandes Nomes da Propaganda, transmitido pela Record News, entrevistou o presidente da APP Brasil Ênio Vergeiro que contou as perspectivas para 2017. Na entrevista, Ênio fez um balanço sobre o que aconteceu em 2016, além de expor os projetos da Associação dos Profissionais de Propaganda para este ano. Confira: http://appbrasil.org.br/geral/confira-a-entrevista-do-nosso-presidente-enio-vergeiro-para-o-programa-gnp/



Santa Chiara x Programa Roteiros de Viagem

Foi gravado no Restaurante Santa Chiara o 1º programa de uma série, produzido por uma equipe independente, que vai ser lançado na TV Paranaíba no dia 5 de março. O programa se chama “Roteiros de Viagem” e será apresentado pelo Alder Paulo Lima. Sucesso para todos os envolvidos.



Paranaíba FM

No último sábado (4), a Paranaíba FM iniciou uma campanha publicitária destinada aos seus ouvintes, onde os mesmos são convidados a interromper suas rotinas para realizar gestos de carinho. Ainda, no material, a emissora agradece aos 59% dos ouvintes FM que estão ligados nela, compartilhando momentos, dividindo emoções, fazendo parte do que ela é. Confira o vídeo da campanha acessando o site www.paranaibafm.com.br

Alunos de Direito da Esamc atingindo o topo do conhecimento, é a nossa maior prova de excelência.

Em 2016, a ESAMC Uberlândia conquistou a maior aprovação entre as faculdades particulares da cidade em todos os exames da ordem . Isso não é sorte, isso é competência.

A Esamc venceu o desafio de encontrar o equilíbrio perfeito entre a teoria e a realidade do mercado, oferecendo o principal diferencial que todo profissional procura: a formação acadêmica necessária para se tornar um grande líder. É uma prova inquestionável, quem faz Direito na Esamc, defende o melhor futuro profissional e tem alto desempenho no mercado.



Show Padre Fábio de Melo

A Ícone Live Marketing em parceria com a Livraria Nossa Senhora Aparecida realizará no dia 06 de Abril o novo show do Padre Fábio de Melo: O Sagrado dos Dias. Neste show de rara beleza, onde a palavra se mistura à canção, Padre Fábio de Melo reúne, grandes clássicos da MPB e composições autorais que se tornaram sucessos em sua carreira. O evento será no Center Convention e os ingressos estão à venda na própria Livraria Nossa Senhora Aparecida ou no site: www.ingressomg.com.br Informações: 34 3232-4167 e 34 3212-8037