Candidatos aos cursos da UFU no SiSU 2018-1 já podem se inscrever para o Enem

A partir desta segunda-feira, 8/5, até as 23h59min do dia 19/5, ficam abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. A participação é necessária aos candidatos a ingresso nos cursos de graduação da UFU com vagas ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o primeiro semestre de 2018.

As provas do Enem serão realizadas em todas as Unidades da Federação, em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na página de internet criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — órgão do Ministério da Educação e que promove o exame. Nela também está disponível o edital com as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Enem 2017.