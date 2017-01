Campeonato Mineiro 2017 é lançado em evento no Mineirão

THIAGO NOGUEIRA – O TEMPO

“Acabou o sossego”! Você já deve ter ouvido essa expressão por aí. Acabaram as férias, o período de pré-temporada. No próximo sábado, a bola rola para o Campeonato Mineiro 2017. A competição, foi lançada nesta terça-feira, em evento no Mineirão.

O governador Fernando Pimentel, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, estiveram presentes. “O Mineiro é muito importante. Para quem ganha, vale razoavelmente pouco. Mas, para quem perde, estabelece uma tragédia. E, nós atleticanos, gostamos muito de ganhar”, disse Kalil.

Reinaldo, ex-atacante do Atlético, que completou 60 anos no dia 11, Tostão, ex-meio-campo do Cruzeiro, que faz 70 anos nesta quarta-feira, o Boa Esporte, campeão da Série C, o e o levantador Willian, do Sada Cruzeiro, campeão olímpico nos Jogos do Rio, foram homenageados com o Troféu Globo Minas.

“O Willian foi o atleta mais premiado de 2016. Ganhamos seis torneios e, para acabar a façanha, ganhou a Olimpíada”, destacou Mediolli, fundador do Sada Cruzeiro.

O presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Castellar Neto, destacou a importância do Campeonato Mineiro no cenário brasileiro. “Chegamos ao campeonato de número 103, o que mostra a tradição do nosso produto. A competição não tem mudanças. É uma fórmula que chegou a ser ventilada pela CBF para ser adotada em outros Estados. E, pela primeira vez, a federação contratou uma consultoria para cuidar dos gramados”, ressaltou.