Campanha de cerveja mostra encontro inusitado de Fábio Júnior

A Crystal lança nesta sexta-feira, 30 de março, sua próxima campanha, que reforça o conceito da marca como a Cerveja dos Encontros. Desta vez, a estrela do filme será o cantor Fábio Junior.

Criada pela Y&R em parceria com o departamento de marketing da Crystal, o filme começa mostrando os ingredientes da cerveja, e ressalta que quando grandes ingredientes se encontram, grandes encontros acontecem. E para ilustrar ainda mais esse conceito, mostra uma mesa de bar, com pessoas tomando Crystal. Seria comum, se na mesa não estivessem Fábio Junior e várias senhoras, em um encontro do cantor com suas ex-sogras. O garçom se aproxima para servi-los e comenta como a mesa está animada. Então, Fábio diz que mais animada ainda está a mesa ao lado, onde estão os advogados que cuidaram de seus muitos divórcios: todos comemorando.

Divertido, o filme que mostra esse encontro inusitado, tem duração de 30 segundos e vinhetas de 5 segundos, para TV aberta, além de mídias sociais (Facebook e Youtube). No digital, conta com ação explorando o conceito da marca, que é promover encontros. A campanha será exibida nas principais praças da marca: AC, BA, MG, MS, RO e também no interior de SP.

A campanha pode ser conferida aqui:

“Para Crystal, os encontros que acontecem fora da garrafa, na mesa, são tão importantes quanto o encontro dos ingredientes, que acontece dentro dela. Por isso, estamos investindo em encontros inusitados, como o do Fábio Júnior com as sogras, por exemplo”, explica Celso Alfieri, diretor de criação da Y&R.

