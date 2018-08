Campanha antirrábica acontece até o próximo sábado (25) na zona urbana

Promovida pelo Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a 34ª Campanha de Vacinação Antirrábica é realizada até o dia 25 de agosto e pretende imunizar mais de 73 mil animais. A raiva não tem cura e é transmitida por contato com secreções dos animais contaminados. Permanentemente, são realizadas ações de orientação, bloqueio e monitoramento do vírus na zona urbana, um trabalho que deixa Uberlândia sem registros da doença em cães e gatos há mais de 30 anos.

Para continuar controlando a doença na cidade, a coordenadora do Programa de Controle da Raiva, Lilian Vieira de Andrade, reforça a importância de vacinar anualmente os bichinhos de estimação. “O vírus da raiva circula na cidade e para continuar garantindo o controle da doença, os proprietários devem vacinar os animais. São 31 pontos fixos e mais de 200 postos itinerantes, sempre das 8h às 16h, colocados estrategicamente para atender a população. A vacina é gratuita e deve ser reforçada todos os anos. Estamos falando de uma doença que não tem cura e que pode ser transmitida para o homem, por isso a necessidade de proteger os bichinhos”, pediu.

A etapa da zona urbana começou no último sábado e foram vacinados mais de 16 mil animais. A ação vai até o dia 25 de agosto. Na zona rural, os agentes de controle de zoonoses percorrem as propriedades por mais de 20 dias, ultrapassando a marca de 12 mil cães e gatos imunizados.

O que é a raiva e como funciona a imunização

Devem receber a vacina os cães e gatos com mais de três meses de vida. Já os animais que estiverem doentes ou na fase de gestação e lactação, não devem ser imunizados neste período. Segundo Lilian, caso o animal que não possa receber a dose agora, basta o proprietário procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para aplicação quando estiver saudável ou após o desmame dos filhotes. O trabalho do Programa de Controle da Raiva é contínuo e tem 100% de acompanhamento.

Fique ligado!

Os cães e gatos infectados pelo vírus transmissor da raiva apresentam agressividade repentina, dificuldade em engolir alimentos e ingerir água e, em alguns casos, paralisia muscular, pois é causada por um vírus que compromete o Sistema Nervoso Central.

Por se tratar de uma doença que não tem cura, a morte do animal acontece, em média, de cinco até sete dias após as manifestações dos sintomas. A raiva é transmitida por contato com secreções dos animais contaminados.

Segundo a coordenadora, ao ser ferido por qualquer animal, é importante que o cidadão busque ajuda médica. “Hoje a unidade de saúde de referência no município é a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Martins, onde uma equipe fará a avaliação e tomará as medidas necessárias de acordo com cada caso”, finalizou Lilian.

Imunize seu bichinho!

– O quê: 34ª Campanha de Vacinação Antirrábica

– Quando: Até 25 de agosto

– Mais informações: (34) 3213-1470 ou (34) 3218-8114

– Confira os pontos de vacinação aqui!