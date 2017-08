Caminhão carregado com palha tomba em rotatória

Um caminhão carregado com palha tombou em uma das rotatórias da Avenida Marabá na noite dessa segunda-feira (28). O veículo tinha acabado de sair de uma empresa no bairro Bela Vista e fazia o contorno na rotatória quando tombou. O motorista de 53 anos não teve ferimentos e foi liberado. A Polícia Militar foi acionada por volta de meia noite. O caminhão saia da empresa que fica ao lado da rotatória, em frente à antiga UPA e tombou poucos metros depois, ainda dentro da rotatória. O veículo ocupou parte da avenida e a carga de palha ficou espalhada pela pista. O trânsito no local teve que ser controlado.

Testemunhas relataram que o barulho foi alto e que levaram um grande susto. Segundo a Polícia Militar, o caminhão teve danos em toda a lateral direita e quebrou o parabrisas. Mas apesar dos estragos e do susto ninguém se feriu. Um guincho foi acionado e teve trabalho para desvirar o caminhão.

Com documentos regulares, o caminhão e o motorista foram liberados. As causas do acidente não foram identificadas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e coordenou um trabalho de limpeza da pista para evitar novos acidentes.