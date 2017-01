Câmara economiza mais de 8 milhões e repassa recursos à Prefeitura de Uberlândia

O presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Alexandre Nogueira (PSD), acompanhado de vários vereadores, esteve na manhã desta quinta-feira, dia 5, no gabinete do Prefeito Odelmo Leão, para devolver, parte do dinheiro dos subsídios recebidos à Prefeitura, como sobra de repasses de 2016. O cheque entregue nas mãos do Prefeito foi de R$ 3.675.406,04 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e quatro centavos).

Com esse valor, ao longo do ano foram repassados R$ 8.157.359,11 (oito milhões, cento e cinqüenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e onze centavos), do que restou de verbas do exercício de 2016.

O duodécimo representa a décima segunda parte da arrecadação do município no ano anterior e representa 4,5% sobre algumas das Receitas Municipais , que é repassado em 12 parcelas. “O montante tem de ser gasto no processo legislativo e, no nosso caso, o que é possível economizar acrescido de receitas geradas pela Câmara, devolvemos ao município”, explica o presidente da Câmara. Que conclui dizendo: ” Em momentos de crise temos a oportunidade de demonstrar como gerar novas oportunidades de economia e amenizar as dificuldades financeiras das instituições sem prejudicar o funcionamento do símbolo maior da representação democrática: O Legislativo Brasileiro. o funcionamento do símbolo maior da representação democrática: O Legislativo Brasileiro.