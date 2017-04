Câmara de cidade mineira faz licitação de 390 L de cerveja e 130 L de vinho

Ítens fazem parte dos produtos e serviços que serão utilizados nos 25 bufês protocolares do legislativo ao longo de um ano

A Câmara Municipal de Ouro Preto, na região Central de Minas, vai realizar licitação para contratar serviços de bufê para os eventos protocolares de caráter institucional da Casa. Entre os itens presentes no edital, de menor preço por lote, há salgados, vinho e até mesmo cerveja. O certame vai ser realizado no dia 3 de maio, e a estimativa do Legislativo é que sejam gastos R$ 163,5 mil com esses e outros itens.

O edital da licitação, de registro de preços, é dividido em seis lotes. Segundo a assessoria da Câmara, a compra vai atender uma média de 25 eventos institucionais da Casa, ao longo de 12 meses, sendo que a maioria deles é estabelecida por projetos de resolução votados em plenário. Ainda segundo o órgão, o Legislativo também conta com o Centro de Atendimento ao Cidadão, que realiza projetos voltados à comunidade, como o Parlamento Jovem e o Escola Digital. Esses cursos têm eventos de lançamento, encerramento ou formatura das turmas.

Entre os itens previstos no edital estão 72,2 mil litros de sucos de diferentes sabores, como uva, goiaba, pêssego e abacaxi; também é esperada a compra de 72.180 litros de refrigerantes de cola, guaraná e laranja. Além disso, prevê-se no documento a aquisição de 130 litros de coquetéis de pêssego e de uva, sem álcool; 390 litros de “cerveja pilsen, com alto padrão de qualidade”; e ainda 130 litros de “vinho tinto, seco, cabernet sauvignon, com alto padrão de qualidade”.

Para acompanhar as bebidas, também consta nos lotes do processo licitatório a compra de 14.240 unidades de salgados assados e fritos. Entre as opções estão miniempadas de frango, minifolhados de frango, ameixa com bacon, miniquibe recheado, bolinho de bacalhau e bombom de pizza. Ainda está listada no edital a compra de 2.000 pães de queijos, 20 kg de bolos de diversos sabores, 25 kg de biscoitos finos, 750 minissanduíches, e 750 croissants doces e salgados.

Já a mesa de frios, de 30 kg, deve ter opções de provolone, muçarela temperada, queijo Minas e ricota, frango recheado com ervas, lombinho canadense, salaminho, azeitonas, dois tipos de pães, torradas, pasta de tomate seco e de azeitonas.

O edital também lista três opções de pratos quentes, que somam 120 kg. Há opção de massas com molhos de tomate com manjericão, bolonhesa ou quatro queijos. A segunda alternativa é estrogonofe de filé-mignon ou de frango acompanhado de arroz e batata-palha. Já o terceiro prato é filé-mignon ao molho de champignons com bechamel ou demi-glace, rondelli de presunto e queijo ao molho branco e salada Caesar.

Questionada, a assessoria de imprensa da Câmara de Ouro Preto explicou que os valores finais da licitação “provavelmente serão menores do que os orçados, uma vez que haverá sessão de lances para cada lote e serão apurados os menores valores globais para cada” um deles. O Legislativo ainda ressalta que os valores registrados na ata não necessariamente serão 100% utilizados, já que a licitação tem vigência de 12 meses e os contratos serão executados mediante requisição da Casa, de acordo com a demanda baseada no planejamento dos eventos institucionais e protocolares do Legislativo.

Sobre as bebidas alcoólicas, a assessoria informou que a previsão é que três solenidades venham a ter um coquetel de natureza especial, o que poderá incluir cerveja e vinho. São eles o Título de Cidadania Honorária, Diploma de Honra ao Mérito e Medalha Bernardo Pereira de Vasconcellos.

A Câmara ressaltou que esses eventos são de grande relevância institucional, realizados em espaço fora da sede, e têm um número de convidados maior. “Por fim, destaca-se que o registro de preços das referidas bebidas alcoólicas não quer dizer que elas serão utilizadas, mas tão somente os seus preços serão registrados e ficarão disponíveis para, num prazo de 12 meses, caso seja de interesse do órgão contratante, haja a requisição de tais bebidas”, respondeu por meio de nota a assessoria.

