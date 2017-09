Calor e baixa umidade do ar exigem cuidados na hora de praticar atividade física

A primavera chega somente no próximo dia 22, só que as temperaturas na casa dos 30º e a umidade relativa do ar abaixo dos 40% neste final de inverno são motivos para que as pessoas tomem algumas precauções na hora de praticar atividades físicas ou até mesmo de lazer ou qualidade de vida. Com uma área de quase dois milhões de metros quadrados, bosque, nascentes que abastecem represas e lagos, pista de caminhada/corrida com 5,1 km e outras tantas opções, o Parque do Sabiá é um verdadeiro convite às pessoas que querem se exercitar, brincar ou simplesmente manter um agradável contato com a natureza. E é por essa razão que especialistas da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) orientam seus frequentadores a tomar cuidados nos dias quentes e secos.

“Com o calor excessivo, o coração e os pulmões esforçam-se mais e a temperatura do corpo aumenta. Portanto, sem tomar os devidos cuidados, pode ocorrer fraqueza, queda de pressão, tonturas, câimbras, náuseas e até desmaios. Por isso, o ideal é se exercitar no início da manhã, das 6h às 8h ou a partir das 17h”, alerta a educadora física Futel, Karine Fernandes.

Ela lembra que a exposição prolongada ao sol deve ser evitada, pois além do desconforto gerado na pele, aumenta os riscos de queimaduras. Paralelamente, é importante destacar também o risco de desidratação, já que a quantidade de suor aumenta naturalmente durante o período de temperaturas elevadas. “A recomendação básica é sempre hidratar-se bem, tomando ao longo do dia de 2 a 3 litros de água e consumir alimentos leves”, destaca Karine.

Grupos mais vulneráveis

Alguns grupos mais vulneráveis devem redobrar a atenção. Idosos, crianças e gestantes são mais suscetíveis aos efeitos do calor, assim como os hipertensos, diabéticos e pessoas com algum tipo de deficiência cardíaca ou respiratória. A recomendação básica é sempre procurar um médico antes de iniciar qualquer atividade física.

“Estar com exames em dia é essencial. Daí a importância de se consultar um médico regularmente. O acompanhamento da pressão arterial e as orientações básicas são oferecidos dentro do parque, por meio do projeto ‘Kombina’, que a Unimed Uberlândia realiza as terças e quintas, a partir das 18h, na entrada do Tibery”, lembra Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

É fato que a atividade física externa demanda um estresse fisiológico maior quando está calor, mas, com alguns cuidados específicos, não é necessário abandonar a prática, até porque o Parque do Sabiá oferece espaços arborizados, com muita sombra, que servem para amenizar os efeitos das altas temperaturas e a baixa umidade do ar.

Confira algumas dicas para se exercitar ou se divertir com segurança!

– Coma algo leve (fruta, suco ou vitamina) uma hora antes do exercício, para não sentir fraqueza;

– Comer mais vezes ao dia, mas em quantidades menores;

– Beba água antes, durante e após o treino;

– Vista roupas leves, folgadas e de tons claros;

– Use boné, óculos de sol e, principalmente, protetor solar antes de se expor ao sol;

– Prefira praticar exercícios ao ar livre no início da manhã (entre 6h e 8h) e no final da tarde (depois das 17h);

– Mantenha os exames em dia e faça visitas regulares ao médico.

SECOM