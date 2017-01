Calendário de saques do FGTS sai em fevereiro

Pelo menos 10 milhões de brasileiros deverão ficar atentos à mudança no calendário. É que está previsto para fevereiro a divulgação das datas e locais disponíveis para o saque de R$ 30 bilhões depositados em contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que estejam inativas, ou seja, cujo último depósito tenha sido feito até 31 de dezembro de 2015. Cálculos do governo apontam que a maior parte das contas tem saldo inferior a um salário mínimo.

Dados do Conselho Curador do FGTS revelam que existem hoje 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, com um saldo total de R$ 41 bilhões.

A expectativa do governo é de que 70% dos 10 milhões de trabalhadores com direito ao saque procurem a Caixa para acessar os recursos. Levando-se em consideração as contas ativas, o saldo total do FGTS é hoje estimado em cerca de R$ 500 bilhões.

Por enquanto, o que se sabe é que o cronograma de saque levará em conta a data de nascimento do beneficiário e haverá um escala de atendimento. A liberação dos recursos do FGTS está prevista na Medida Provisória 763/2016 e foi anunciada em 22 de dezembro do ano passado pelo presidente Michel Temer (PMDB), como uma tentativa de reaquecer a economia. Desde então, os detalhes da operação são aguardados com ansiedade por quem tem direito ao dinheiro.

Desde o anúncio da MP, o aplicativo da Caixa que permite ao trabalhador conferir pelo celular se tem contas inativas do FGTS já foi baixado mais de 2,7 milhões de vezes. O aplicativo está disponível nas lojas virtuais dos sistemas Android, iOS e Windows Phone e, por meio dele, dá para saber o saldo e os depósitos realizados pela empresa na conta do trabalhador. O acesso pelo site na internet subiu 10 vezes depois do anúncio da MP.

Injeção de recursos

E não é só o trabalhador que espera com ansiedade pelo dinheiro no bolso. Estão no mesmo compasso de espera os comerciantes, já que a expectativa do governo é injetar dinheiro na economia que repercuta no aumento do consumo. “É uma injeção de recursos que vai movimentar a economia e equivale, também pelos cálculos do Ministério do Planejamento, a cerca de 0,5% do PIB”, afirmou Michel Temer ao anunciar a proposta.

Conta inativa

É aquela em que o vínculo empregatício tenha sido extinto até 31 de dezembro de 2015. A estimativa da Caixa é que cerca de 10,1 milhões de trabalhadores tenham contas aptas a sacar, o que totaliza em torno de R$ 30 bilhões.



Como consultar contas do FGTS

Pelo celular e tablets, os extratos podem ser consultados por meio do aplicativo do FGTS, disponível nos sistemas Android, iOS e Windows Phone. Pela internet, no site www.caixa.gov.br. Basta ir ao link “para trabalhadores”, acessar FGTS e “extrato do FGTS”. A consulta é feita mediante o número do PIS e uma senha que deve ser cadastrada no próprio site.

É possível acessar os dados em postos de autoatendimento do banco ou presencialmente, em uma das agências da Caixa. Para isso, é necessário o cartão do cidadão.

Pelo telefone, o benefício deve ligar para o 0800-726-0207

Correntistas da CEF também conseguem ver o extrato pelo internet banking