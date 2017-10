Caixão cheio de drogas é apreendido

Os traficantes estão se especializando e a cada dia surpreendem a polícia. Nesta sexta-feira (27/10), agentes da Polícia Rodoviária Estadual tiveram uma surpresa ao abordar um carro funerário na MG-255 no município de São Francisco de Sales. No interior do veículo havia um caixão, até ai tudo bem, porém os documentos estavam irregulares. Ao abrir o caixão foi encontrada uma grande quantidade de maconha, aproximadamente 90 tabletes.

O motorista disse que havia sido do Mato Grosso do Sul e fazia o transporte dos restos mortais. Ele não deu maiores detalhes aos policiais. O autor foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil que irá apurar a origem do entorpecente.