Caixa entrega casas do programa ‘Minha Casa Minha Vida’

Aconteceu, na tarde desta quinta-feira (18), pela Caixa, a entrega das chaves de 286 casas construídas (lote 2B2) no Residencial Pequis. As residências foram destinadas às famílias contempladas pelo projeto ‘Minha Casa, Minha Vida’ na ‘faixa 1’ (com renda de até R$ 1.800/mês). O processo foi realizado pela Caixa com o apoio da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que disponibilizou servidores para auxiliar na conferência de documentos e assinatura dos contratos.

A entrega seguiu os trâmites convencionais: o contemplado entregou um documento pessoal e aguardou, por ordem alfabética, o nome ser anunciado para que houvesse conferência, assinatura de contrato (redigido pela Caixa) e validação.

Em seguida, recebeu da construtora responsável pela obra o Habite-se, manual do proprietário e do aquecedor solar. Assim que firmou o formulário de entrega das chaves, o contemplado recebeu as chaves da casa nova.

Novas entregas continuam nesta sexta-feira (19), quando 424 casas do Residencial Pequis (lote 2B3) serão destinadas aos contemplados.

SECOM