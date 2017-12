Caiu? Usuários reclamam de instabilidade no WhatsApp

O WhatsApp apresenta instabilidade para parte dos usuários na tarde desta quinta-feira (30). O popular aplicativo de mensagens registrou muitas queixas em diversas regiões do mundo. A falha na conexão do aplicativo começou por volta das 16h50, no horário da Brasília.

No site Down Detector, em que usuários podem indicar falhas em serviços, o WhatsApp teve um grande pico em queixas nesta tarde. No mapa da página, as queixas principais eram oriundas de Brasil e América do Sul como um todo, mas foram registradas queixas na Europa e EUA, entre outras partes do mundo, indicando uma falha global.