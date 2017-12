Caio Castro inaugura hamburgueria em Uberlândia

Em entrevista exclusiva ator revela: “Minha ideia não é vender hambúrguer, e sim experiência”

A chegada de Caio Castro a nova hamburgueria em estilo Fast Casual, The Black Beef em Uberlândia/MG, provocou os primeiros gritos dos fãs e clientes que se aglomeravam no local. O empreendimento é uma aposta do ator global, apaixonado pelo universo gastronômica – especialmente por hambúrguer.

O artista e sócio da marca que abriu a oitava franquia nesta quarta-feira (20), comenta sobre o sucesso já na inauguração da loja na cidade mineira: “Isso é a explosão de sabores! O segredo da The Black Beef não é apenas em vender hambúrgueres, mas sim propor aos clientes experiências que eu gosto de viver. Esse é um espaço para você sair com os amigos comer, beber e se descontrair.”, diz o Caio.

O sucesso da hamburgueria é tanta que surpreende, “A nossa primeira loja foi em São Paulo, até porque eu sou de lá então fica mais fácil, hoje está tornando uma proporção nacional. A gente começou a expandir, e até o ano que vem já teremos 20 lojas, inclusive estamos fechando em Portugal e África”, ressalta.

O ator falou da sua paixão por sanduíche, “Sou um ‘doente’ por hambúrguer, se eu pudesse comer todos os dias eu comeria. O sanduíche de cupim é o meu preferido mas, eu gosto também do ‘Super Brie’. Esse era uma edição especial mas acabou ficando no cardápio devido o sucesso.”

Questionado pela escolha da cidade mineira Caio revela, “A gente não escolheu Uberlândia, Uberlândia que escolheu a gente. Venho sempre para esta cidade, tenho muitos amigos aqui. Existe uma aceitação muito grande minha aqui.”, finaliza.

Após a entrevista Caio Castro atendeu fãs, clientes, preparou hambúrgueres e tirou fotos.