Cadeirante passa a noite com garotas no motel, mas fica sem diversão e ainda acaba preso

Uma noite que prometia muito terminou em confusão para um cadeirante de 48 anos em Patos de Minas. Ele até conseguiu convencer duas mulheres a entrarem em um quarto de motel, mas não recebeu o que queria e ainda foi parar na Delegacia depois de ser deixado para trás pelas duas garotas.

Silvio Romero de Oliveira de 48 anos, entrou no motel durante a noite acompanhado das duas mulheres. Depois de um bom tempo, elas foram embora, por volta de 4h da madrugada. O cadeirante ficou sozinho no quarto e não tinha todo o dinheiro para pagar as despesas que somaram R$ 231,00. Ele só tinha R$ 50,00 no bolso.

Além do pernoite de R$ 80,00, Silvio e as duas mulheres consumiram bebidas, comidas, chocolates e até escovas de dente e aparelho de fazer a barba. A Polícia Militar teve que ser acionada. Silvio disse que entregou R$ 100,00 às duas garotas para que elas pagassem parte da conta e fossem buscar o restante.

Como as duas mulheres não apareceram com o restante do dinheiro, Silvio foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil prestar esclarecimentos. Silvio é visto constantemente pedindo esmolas nos sinais de trânsito em Patos de Minas. Mas sem dinheiro suficiente, o que era para ser uma noite de prazer terminou em frustração para o cadeirante.

patoshoje