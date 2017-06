Cadastro escolar para 2018 começa na segunda-feira (12)

O cadastro escolar para os interessados em uma vaga no ensino fundamental das redes públicas (estadual ou municipal) no ano de 2018 será realizado no período de 12 a 23 deste mês. O procedimento é gratuito, não vale como matrícula e será feito somente pelo portal da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, neste www.educacao.mg.gov.br. O cadastramento permite ao governo estadual e ás prefeituras dimensionarem a demanda escolar para o ano seguinte e fazer a distribuição de vagas nas duas esferas.

Devem se cadastrar os candidatos nascidos até 30 de junho de 2012 e os alunos para os demais anos escolares que estão se transferindo de outras localidades ou de escolas particulares. Também devem ser cadastradom quem completa seis anos até 30 de junho de 2018, mesmo quem já está matriculado em escola infantil e com interesse em ser transferido para unidades de ensino fundamental que ofereçam pré-escola. Quem já se matriculou em 2017 no ensino fundamental público e deseja permanecer na mesma escola não precisa se cadastrar.

No ato do cadastro, a pessoa deve ter em mãos a certidão de nascimento ou casamento do canditado, comprovante de residência recente, carteira de identidade (caso possua) e documento comprobatório de escolaridade. Os documentos são somente para registro de dados.

Serviço:

Cadastro escolar 2018

Período: 12 a 23 de junho

Local: Somente pelo portal da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, no endereço eletrônico www.educacao.mg.gov.br.

Quem não tem acesso à internet deve procurar as escolas públicas para se inscrever.