Cachorro ‘impaciente’ buzina sem parar em estacionamento

Uma cena comum da vida: alguém pede para você esperar no carro enquanto vai fazer alguma coisa e demora muito mais do que esperado, te deixando impaciente e com vontade de sentar a mão na buzina para chamá-la. Um cachorro foi flagrado em um parque de Nanaimo, perto de Vancouver, no Canadá, fazendo exatamente isso.

O vídeo postado no Facebook por visitantes do parque mostrara um cachorro “impaciente” dentro de um carro esperando seu dono voltar. Ele se escorou na buzina de um jeito que ela toca sem parar e dando a impressão que ele está pedindo para seu dono voltar.

Sentado no banco do motorista, com as janelas entreabertas, o cachorro não parece ansioso com a situação, só incomodado. A cara do pet diz tudo. Ninguém sabe o que aconteceu depois do vídeo, de quem era o cachorro ou se o dono voltou logo.

Veja o vídeo desta cena inusitada