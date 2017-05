Bruno se desculpa por pileque no palco em Patos de Minas

O show da dupla sertaneja Bruno e Marrone no último sábado (27), durante a Festa Nacional do Milho de Patos de Minas, causou desconforto em alguns fãs, que acusaram Bruno de se apresentar bêbado e prejudicar o espetáculo.

Em um vídeo que circulou pelas redes, Bruno aparece conversando com um músico em um canto do palco enquanto segura um copo. Em seguida, alguém se aproxima e coloca mais bebida. O cantor se dirige a Marrone, que está no canto oposto tocando sanfona e visivelmente desconfortável com a situação. Bruno insiste em dar a bebida ao parceiro, que recusa.

Bruno pediu publicamente desculpas aos fãs, nesta terça-feira (30). No vídeo que publicou, o cantor afirmou ter tomado dois comprimidos de remédio, em horários diferentes, e depois ingerido bebida alcoólica. Bruno, entretanto, não deu o nome da medicação nem detalhou o motivo do tratamento.