Briga em bar acaba em morte no bairro Tocantins

Na madrugada desta segunda-feira (06), um homem foi assassinado a tiros em um bar na Avenida Sérgio de Oliveira Marques, no Bairro Tocantins, em Uberlândia. A vítima Geanderson Chagas Mendes foi atingido por três tiros, no rosto, costas e tórax e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar , tudo começou com uma discussão quando a vítima e autores trocaram ameaças de morte. Geanderson Mendes teria ido buscar uma arma de fogo em casa, para intimidar os demais. Quando retornou ao bar foi recebido a tiros. Os autores fugiram do local em um veículo. Ainda não se sabe o motivo da briga. A Polícia investiga o caso. Até o momento ninguém foi preso.