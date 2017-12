Brasil fica no Grupo E da Copa do Mundo e estreia contra a Suíça em Rostov

O Brasil conheceu, nesta sexta-feira (1), seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Cabeça de chave do grupo E, a seleção de Tite enfrentará, nesta ordem, Suíça, Costa Rica e Sérvia.

A estreia contra a Suíça será no dia 17 de junho, às 15 horas, na cidade de Rostov. Em seguida, encara a Costa Rica, dia 22 de junho, às 9 horas, em São Petersburgo. E encerra a primeira fase contra a Sérvia, dia 27 de junho, às 15 horas, em Moscou.

A abertura da Copa será dia 14 de junho, às 12 horas, em Moscou, entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita. Os russos ainda enfrentam na fase de grupos o Egito e Uruguai.

Caminho do Brasil

Caso termine na liderança do grupo E, o Brasil enfrenta o segundo colocado do grupo F, formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Como o favoritismo é da atual campeã Alemanha, o adversário brasileiro saira da disputa entre mexicanos e suecos.

Avançando, nas quartas de final o Brasil enfrentaria o vencedor do duelo nas oitavas entre o líder do grupo G e o segundo colocado do grupo H. Neste cruzamento, o time de Tite tem maiores probabilidades de enfrentar Inglaterra, Bélgica ou Colômbia.

Nas semis, o Brasil teria probabilidades de enfrentar Portugal ou França. Avançando à final, o Brasil teria como principais concorrentes no duelo decisivo a Alemanha, Espanha ou Argentina.