Brain promove workshop sobre metodologias ágeis durante o Cities

Objetivo do evento é mostrar como novos métodos de trabalho podem agilizar e otimizar o desenvolvimento de projetos

Uberlândia, 20 de agosto de 2018 – O que é Scrum? Como funciona o Sprint? O que faz um Product Owner? Essas e outras preguntas serão respondidas no “Workshop Scrum – Agile na Prática”, promovido pelo Brain, centro de inovação em negócios digitais criado pela Algar Telecom. O evento será no dia 30 de agosto, das 9h às 18h, e faz parte da programação do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Cities).

As chamadas metodologias ágeis são uma alternativa ao método clássico de trabalho, que muitas empresas têm adotado para promover entregas mais rápidas. As práticas, que estimulam trabalho em equipes multidisciplinares, interação e organização, podem ser usadas no desenvolvimento de qualquer projeto.

O Scrum é uma dessas metodologias: os projetos são divididos em ciclos, que são denominados sprints. É por meio da realização de sprints que as equipes se organizam e definem as atividades a serem executadas, além de avaliarem os resultados. O Product Owner e o Scrum Master são atores importantes para que esta dinâmica funcione.

Leandro Rezende é Scrum Master do Brain e vai ministrar o workshop. “A ideia é mostrar, através de exercícios práticos, as principais definições, a aplicabilidade do Scrum e os benefícios em comparação ao método clássico de trabalho. Ao final, ficará muito claro para os participantes a necessidade de modificação na mentalidade dos profissionais para trabalhar com os métodos ágeis”, ressalta.

Leandro, que também é diretor de Interiorização e Alianças do Project Management Institute de Minas Gerais e instrutor de cursos de gerenciamento de projetos e preparatório para certificações de gestão de projetos e Agile, já capacitou mais de 700 pessoas com este formato de workshop.

O evento é voltado para profissionais de todas as áreas, estudantes universitários e demais interessados pelo tema.

Serviço

Workshop Scrum – Agile na Prática

Data: 30 de agosto

Horário: 9h às 18h

Sobre o Brain

O Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, localizado em Uberlândia (MG), que promove a conexão de ideias e pessoas – inspirado no modelo de inovação aberta – para o desenvolvimento de soluções disruptivas com o foco na criação de novos produtos, serviços e modelos de negócio em quatro temáticas principais: Internet das Coisas (IoT), Cyber Security, Cloud (SaaS) e Digital.