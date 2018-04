BR-050 terá reajuste da tarifa de pedágio a partir desta quinta (12)

A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A informou, nesta quinta-feira (12), que o pedágio será reajustado na BR-050. A tarifa básica de pedágio, definida a partir dessas revisões e do reajuste anual, passa a ser R$ 5,84 para cada 100 quilômetros.

Os valores das tarifas por praça de pedágio variam em decorrência do TCP – Trecho de Cobertura da Praça, estabelecido no contrato, ou seja, a tarifa de cada praça é igual ao TCP multiplicado pela TBP (Tarifa Básica de Pedágio). A tarifa básica é aplicada a veículos de passeio (categoria 1); outras categorias de veículos têm preços diferenciados, conforme a tabela abaixo.

De acordo com a Resolução nº 5.801, de 10 de abril de 2018, publicada no DOU – Diário Oficial da União em 11 de abril de 2018, as novas tarifas de pedágio a serem praticadas pela MGO Rodovias passam a vigorar a partir desta quinta-feira, 0h00, 12 de abril de 2018.