BR-050 e BR-452 são liberadas após bloqueio durante manifestações

Os manifestantes que bloquearam a BR-050 e Br-452, liberaram a rodovia por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas pistas ficaram fechadas a manifestação durou em torno de 1 hora. Os movimentos reivindicavam por legalização de terras e são contra a reforma da Previdência. Houve também um bloqueio parcial na BR-452. Com reforço da Polícia Militar e Gate as rodovias foram liberadas.