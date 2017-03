Borracharia é incendiada no bairro Esperança

No início da tarde desta quinta-feira (23), uma borracharia na Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, no Bairro Esperança, em Uberlândia, foi destruída por um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato foi tomado como criminoso, ou por causa de um gato de energia o que teria causando um curto-circuito. Dois caminhões-pipa trabalharam para conter as chamas. A estrutura do local desabou. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e conduziu o proprietário da borracharia para a delegacia para prestar esclarecimentos pela questão do furto de energia.