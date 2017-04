Bombeiros resgatam filhotes de cães presos em ralo por mais de 6 horas

Equipe precisou quebrar o piso e retirar parte da tubulação

O Corpo de bombeiros resgatou dois filhotes de cães que estavam dentro da rede de água pluvial de uma residência no bairro Laranjeiras, em Uberlândia. O ralo, que havia no local, facilitou a entrada dos animais que ficaram presos à tubulação por mais de 6 horas até que a equipe dos bombeiros chegasse.

Com autorização do proprietário e auxílio de marreta e talhadeira, os militares quebraram o piso e retiraram os animaizinhos ainda com vida. Toda a operação durou cerca de 1 hora e 40 minutos.

De acordo com o Ten. Hipólito, que atendeu à ocorrência, os cães da raça Labrador receberam cuidados no local e, então, devolvidos aos donos.