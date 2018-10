Bombeiros combatem incêndio de grande proporção

O Corpo de Bombeiros de Patrocínio ficou empenhado a tarde toda e e noite desse dia 17/10, num incêndio de grandes proporções em Monte Carmelo (MG).

Uma fábrica de móveis 10 mil metros quadrados aproximados, situada na na rua Itália, número 225, Bairro Montreal, pegou fogo.

A fábrica de móveis possuía camas, sofás e reservatório de tíner. De acordo com relatos dos moradores antes da chegada das equipes dos Bombeiros conseguiram retirar do local aproximadamente 20 toneis de 200 litros de tíner.

A situação agora encontra-se controlada, apenas com poucos focos de incêndio, contudo, há o risco de desabamento das estruturas devido a proporção do incêndio. Prefeitura e terceiros auxiliaram o trabalho do CBMMG com vários maquinários.

Os Bombeiros de Patrocínio contam com apoio de um ABT, um ASL e um AT empenhados e 8 PA’s.dos Bombeiros de Araguari e 08 caminhões pipas da Prefeitura de Monte Carmelo e região.