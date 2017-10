Bolsonaro discursa em Uberlândia achando que a cidade fica em SP

“A recíproca é verdadeira. Também sou apaixonado por vocês, também sou paulista. Esse Estado maravilhoso que é a locomotiva da nossa economia.” Com essas palavras o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) iniciou um discurso em cima de um carro de som na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O parlamentar foi recepcionado por centenas de pessoas no aeroporto de Uberlândia que entoavam gritos como “Mito” e do desejo de que Bolsonaro seja presidente do Brasil nas próximas eleições. Em um trajeto curto até o carro de som, Bolsonaro discursou por cerca de 25 minutos ao lado de um homem que vestia uma camisa da “Direita Minas”, que estampava a bandeira de Minas Gerais.

Em Uberlândia, Jair Bolsonaro visitou o prefeito Odelmo Leão, almoçou com empresários e entidades de classe, além de participar de um debate.

Veja o vídeo no momento da gafe:

E o Bolsonaro discursando em Uberlândia (MG) achando que a cidade fica em São Paulo? Hahahahahaha. pic.twitter.com/4iZECShJnw — FV (@fdvives) 20 de outubro de 2017

Veja o vídeo completo da recepção do deputado em Uberlândia: