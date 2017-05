Boletos agora podem ser pagos em qualquer banco, mesmo após vencimento

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançou em Belo Horizonte nesta quarta-feira (03), o novo sistema de geração de boletos unificado. A nova plataforma, além de identificar boletos falsos via consulta na base de dados, vai permitir que os boletos sejam pagos em qualquer banco, mesmo depois de vencido.

No ano passado, foram emitidos 3,7 bilhões de boletos bancários no país com um volume de R $400 milhões perdidos em fraudes, ou seja, boletos falsificados. “Com esse novo sistema pretendemos zerar as fraudes” afirma o diretor adjunto de operações da Febraban, Walter Tadeu. Em 2017, a expectativa é que 4 bilhões de boletos sejam gerados.

“Com o novo sistema, antes de um pagamento ser efetuado, haverá uma consulta online via código de

Está previsto para julho o início do funcionamento do novo sistema para pagamentos bancários. Com a novidade, boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco e o cálculo de juros e multa do documento atrasado será feito automaticamente.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a nova plataforma vem sendo desenvolvida desde o ano passado, devido ao elevado número de fraudes em boletos, já que o sistema atual tem mais de 20 anos de existência. As informações de todos os boletos emitidos pelos bancos estarão nessa nova plataforma única. Na hora de pagar o boleto, esses dados serão checados na plataforma. Se houver divergência de informações, o pagamento não será autorizado e o consumidor só poderá pagar o boleto no banco que emitiu a cobrança, uma vez que somente essa instituição terá condições de fazer as checagens necessárias.

A implantação da nova plataforma seguirá um cronograma: a partir de 10 de julho, para boletos acima de R$ 50 mil; 11 de setembro, superior a R$ 2 mil; 13 de novembro, acima de R$ 200; e em 11 de dezembro, todos os boletos.