Blitz educativa reforça prevenção a queimadas no caminho até Romaria

São 90 quilômetros que separam as cidades de Uberlândia e Romaria. Distância que, a cada ano, se transforma num percurso de gratidão e devoção. Além da fé, a preocupação com o meio ambiente também deve ser companhia daqueles que percorrem a BR-365 até a igreja de Nossa Senhora da Abadia. Pensando nisso, a Prefeitura de Uberlândia realiza ações conjuntas para orientar os peregrinos. A próxima atividade será nesta sexta-feira (10), a partir das 16h, por meio de uma blitz educativa na Comunidade Olhos D’Água.

Os trabalhos junto aos romeiros são conduzidos por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, Polícia Rodoviária Federal (PRF), 36º Batalhão de Engenharia Mecanizado (36º BiMec), Polícia Militar, Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Câmara Municipal, Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

“Precisamos conscientizar sobre a importância de manter a segurança e a preservação ambiental, ainda mais nesse período, quando muitos percorrem a rodovia rumo à Romaria. É uma época em que vários peregrinos param para descansar, optam por acender uma fogueira para se aquecer, e é preciso que estejam atentos, inclusive para evitar o descarte irregular de lixo às margens da rodovia”, alertou a diretora de Desenvolvimento Ambiental do Município, Lorena Crepaldi.

Frentes de trabalho

Desde o início do período de estiagem, em junho, órgãos do poder público e representantes da sociedade civil se reúnem para traçar ações de combate a queimadas em áreas urbanas e florestais. “É preciso fazer com que as pessoas entendam qual sua responsabilidade nesse processo, já que as queimadas prejudicam o meio ambiente e para a população. A fuligem, a fumaça, todo esse malefício que nos afeta reflete diretamente no bem-estar de todos”, ressaltou o assessor técnico da secretaria de Meio Ambiente, Anderson Alves de Paula.

Impactos no ecossistema

A atenção para o descarte irregular decorre muito da quantidade de focos de incêndio nesse período do ano. Assim, bitucas de cigarros, fósforos, papéis, vidros e espelhos podem iniciar queimadas na vegetação seca, se alastrando de forma ainda mais rápida. Além disso, o fogo também pode causar impactos na fauna, atingindo animais em seu habitat natural, além de prejudicar a saúde pública, uma vez que a fuligem gerada afeta diretamente o sistema respiratório.

Estrutura de apoio

Além da blitz educativa na Comunidade Olhos D’Água, a Prefeitura oferece, desde o dia 3 de agosto, um ponto de apoio aos romeiros, por meio da Secretaria de Agropecuária. A instalação foi erguida no km 565 da BR-365 e conta com 436 metros quadrados, onde os peregrinos dispõem de alimentos, atendimento médico e espaço para descanso. A estrutura permanecerá à disposição das pessoas até o dia 15 de agosto. Para saber mais, clique aqui.

Não provoque queimadas! Em caso de incêndio, ligue 193 (Corpo de Bombeiros), 190 (Polícia Militar) ou 199 (Defesa Civil).